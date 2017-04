Säbener Straße – Sexuelle Nötigung durch drei Männer

Eine Frau wurde am vergangenen Freitag, den 31. März, auf dem Weg zur U-Bahn von drei Männern belästigt und sexuell genötigt.

Die 26-Jährige war gegen 18:30 Uhr in Richtung U-Bahnstation Wettersteinplatz unterwegs. In der Säbener Straße kam sie zwischen Schellenberg- und Peißenbergstraße an drei Männern vorbei, die an einer Hauswand standen.

Nachdem sie die Unbekannten bereits passiert hatte, packte sie plötzlich einer der Männer am Arm und zog sie in eine Durchfahrt, wo ihr ein weiterer Mann den Mund von hinten zuhielt. Die Männer fixierten die Arme der Frau hinter ihrem Rücken, anschließend begrapschte sie der dritte Mann unsittlich. Der Übergriff währte nur kurz, daraufhin flohen die Männer in unbekannte Richtung. Bei ihrem Freund angekommen verständigte die 26-Jährige die Polizei. Sie wurde leicht verletzt.

Täterbeschreibung:

Täter 1 (hielt die Frau von hinten fest):

Anfang 20, slawisch-kroatischer Typ, ca. 185 cm groß mit normaler bis schlanker Figur. Er hatte dunkle Haare, die seitlich auf ca. 3mm rasiert waren. Das längere dunkle Oberhaar war zu einem Männerdutt zurückgekämmt. Er trug außerdem einen Drei-Tage-Bart, der heller war als das Kopfhaar, eine schwarze Baumwoll-Trainingshose und eine Trainingsjacke mit Kapuze.

Täter 2:

Anfang 20, südosteuropäisch-arabischer Typ, ca. 190 cm groß bei schlanker Figur. Er hatte dunkle, seitlich kurzes, oben krauses/ lockiges Haar und einen leichten Kinnbart. Er trug außerdem eine hellbraune, knielange Lederhose und helles einfarbiges Trachtenhemd

Täter 3 (Haupttäter):

Mitte 20, mitteleuropäischer Typ, ca. 178 cm groß, normale bis kräftige Figur. Er hat kurze, blonde Haare und kastanienbraune Augen. Er trug ebenfalls eine hellbraune, knielange Lederhose, außerdem ein beiges Trachtenhemd und weiße Chucks.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann wendet sich bitte an das Kommissariat 15 unter der Tel. 089/2910-0 oder bei jeder Polizeidienststelle.

