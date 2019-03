Sammelaktion: Brillen spenden für den guten Zweck

Am 11. März 2019 geht die Brillen-Sammelaktion von Chris Bleicher in die nächste Runde. Die Aktion unterstützt die internationale Organisation „Brillen Weltweit“: Gesammelt werden Brillen für die, die sich eine normale Brille nicht leisten können.

Wenn Chris Bleicher am Montag, den 11.3.2019 ihr Kunstatelier in der Müllerstraße 43 öffnet, will sie anderen einen Durchblick verschaffen. Ihr Laden wird nämlich zur Brillen-Annahmestelle. Gesammelt werden Brillen jeglicher Stärke, auch Bivokal-, Kinder- & Sonnenbrillen und Etuis. Zusätzlich können auch Hörgeräte und medizinische Hilfsmittel, wie beispielsweise Krücken, Gehstöcke, Rollstühle oder Rollatoren gespendet werden.

Die Spenden gehen an die internationale Organisation „Brillen Weltweit“ in Koblenz, die die Sehhilfen an die Ärmsten der Armen in Dritte-Welt-Ländern verteilt. Zum Beispiel an Menschen in Afrika, Asien und Südamerika, die sich eine Brille selbst nicht leisten können. Chris Bleichert sammelt die Brillen ganzjährig. Die Sonderaktion am 11. März soll einen zusätzlichen Input leisten, um den Transporter nach Koblenz voll zu bekommen.

Am Tag der offenen Tür kann jeder von 10 bis 21 Uhr seine Schätze in der Müllerstraße 43 persönlich vorbei Chris Bleicher bringen.

Außerdem können die Spenden auch immer direkt an die zentrale Sammelstelle in Koblenz geschickt werden: Aktion Brillen Weltweit, Moselweißerstraße 36, 56073 Koblenz.

In München gibt es auch eine Vielzahl weiterer Annahmestellen zugunsten von Brillen Weltweit:

ASZ Freimann: Edmund-Rumpler-Straße 1, 80939 München, Tel: 089-3298930

ASZ Harlaching: Rotbuchenstraße 32, 81547 München, Tel: 089-6990660

Apollo Optik: (nur Hörgeräte) Oberstes Stockwerk, Neuhauser Str. 25, 80331 München, Tel.: 089-23707775

Augenoptik Einwang: Dom-Pedro-Str. 38, 80639 München, Tel.: 089-151333

iffland hören: (nur Brillen) Marienplatz 28, 80331 München, Tel: 089-2604748

Optikhaus Giesing: Tegernseer Landstr. 154, 81539 München, Tel.: 089-6921745

M-net Partnershop Glockenbach: Müllerstr. 43, 80469 München, Tel: 089-189425262

M-net Partnershop in der Au: Humboldtstraße 8, 81543 München, Tel: 089-46223444

2017 war münchen tv bei der Spendenaktion von Chris Bleicher dabei: