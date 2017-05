Sana Gesundheitscampus München eröffnet am 15. Mai 2017

In seiner Festrede hob Dr. Spaenle die Bedeutung der „vorbildhaften Krankenhausplanung und Umsetzung im Sana Gesundheitscampus München“ hervor und verlieh seiner Überzeugung Ausdruck, dass der angebotene Fachbereich positiv in die Zukunft blicken könne.

Thomas Lemke, Sana Kliniken AG, verwies in seiner Begrüßungsrede zudem auf die Bedeutung des Neubaus als Leuchtturmprojekt in der Kliniklandschaft. Der Vorstandsvorsitzende ist davon überzeugt, dass Krankenhäuser nicht nur Gewinne machen sollten, sondern sogar müssen, da ansonsten solche Investitionen wie in den Sana Gesundheitscampus nicht finanzierbar sind.

Eine Talkrunde zum Thema „Medizin in Bewegung“ mit prominenter Besetzung und moderiert von Alexander Onken, ging der Frage des Generationenwechsels in der Sana Klinik nach. Bewegung heißt bei den Sana Kliniken in München nämlich nicht nur, dass die Patienten wieder in Bewegung gebracht werden. Vielmehr geht es auch um Bewegung in der medizinischen Leistung, dem angebotenen Spektrum und damit auch den Versorgungsmöglichkeiten, die den Patienten künftig im neuen Campus zur Verfügung stehen. Die Ski-Profis Martina Ertl-Renz und Klaus Brandner betonten im Talk die Bedeutung einer Rundum-Versorgung, auf die sie bei den Sana Kliniken Solln Sendling seit Jahren vertrauen.

Bei der Ausgestaltung des fünfgeschossigen Gesundheitscampus wurde viel Wert darauf gelegt, ein hochwertiges Arbeitsumfeld zu schaffen. So zeichnet sich der OP-Trakt beispielsweise durch eine lichtdurchflutete Architektur aus und ermöglicht ein Arbeiten bei Tageslicht sogar in den Operationssälen. Wichtig war auch, dass sich das Gebäude in das Gesamtbild der Umgebung einpasst und zum benachbarten, denkmalgeschützten Mehrfamilienhaus ein homogenes Gesamtbild ergibt.

Die Sana Kliniken Solln Sendling stehen bereits seit 1988 in München für medizinische Versorgung auf Spitzenniveau. „Wir freuen uns alle auf den neuen Gesundheitscampus mit der Möglichkeit, die Patienten künftig in einem hochmodernen Klinikneubau zu versorgen“, so Elmar Simon, Geschäftsführer der Sana Kliniken Solln Sendling.