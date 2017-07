Sandburgenbau-Wettbewerb am Kulturstrand

Ein 26-jähriger Mitarbeiter eines Hotels in der Bayerstraße wurde am Montag von zwei Maskierten Tätern überfallen und ausgeraubt. Die (…)

Heißes Wetter verursacht auch wieder viele Badeunfälle

Gerade so mit einem Schrecken davon gekommen ist ein 26-jähriger Mann am Garchinger See beim Baden. Auch der Badeausflug ins Freibad in (…)