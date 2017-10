Schauspieler Steffen Wink bei Notlandung schwer verletzt

Der aus Film und Fernsehen bekannte Schauspieler Steffen Wink («Schimanski», «Das Traumschiff») ist bei der Notlandung eines von ihm gesteuerten Flugzeugs in Sauerlach bei München schwer verletzt worden. Auch sein 54 Jahre alter Begleiter zog sich dabei massive Verletzungen zu.

Der 50 Jahre alte Darsteller war nach Polizeiangaben am Montag mit dem Ultraleichtflugzeug im Ortsteil Altkirchen gestartet. Schon kurz danach trat ein technischer Defekt auf, der den Piloten zur Notlandung auf einer Wiese zwang. Beide Männer kamen ins Krankenhaus. Am Flugzeug entstand den Angaben nach ein Schaden von 40 000 Euro.

Wink ist begeisterter Hobby-Pilot. Der «Bild»-Zeitung, die als erstes über die Verwicklung des Schauspielers in den Unfall berichtete, sagte der in München lebende Familienvater: «Ich bin einfach froh, am Leben zu sein. Es war verdammt knapp. Ein Schock. Jetzt muss ich mich erholen.»

dpa