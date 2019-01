Schlechtwetter-Tipps für München: Indoor-Spaß bei Regen und Schnee

In München gibt es so viele Museen - viele kennt ihr bestimmt nur von außen. Ein Highlight: am Sonntag kotet der Eintritt in vielen von ihnen nur 1€.

Diese Museen machen beim "Schnäppchen-Tag" mit:

Die Pinakotheken

Bayerisches Nationalmuseum

Museum Mensch und Natur

Galerie Schack

Archäologische Staatssammlung

Ägyptisches Museum

Museum Fünf Kontinente

Antiken Sammlung

Staatliche Münzsammlung