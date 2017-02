Schluss mit lustig: Faschingskostüme mit „Waffen“

Am Donnerstagabend wurde in München Aubing ein Schreibwarengeschäft ausgeraubt. Von dem befaffneten Täter fehlt jede Spur. (…)

Einbruch in Schwabing: Über 100 Modelleisenbahnen gestohlen

Am vergangenen Wochenende brachen bisher unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Agnesstraße in Schwabing ein. Die Einbrecher (…)