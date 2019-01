Schnäppchenjäger aufgepasst: Winterschlussverkauf startet in München

SALE-Schilder hängen schon seit Wochen in den Schaufenstern. Heute startet der Winterschlussverkauf offiziell und viele Einzelhändler bieten bis zu 70 Prozent Rabatt an. Wer also noch Wintersachen, wie Jacken oder Pullis braucht, sollte die Gelegenheit nutzten und zuschlagen.

Der Winter ist noch lange nicht vorbei, dennoch müssen warme Klamotten und Schuhe aus den Geschäften raus, um Platz für die Frühjahrs- und Sommerkollektionen zu machen. Am Montag startet der offizielle Winterschlussverkauf, an dem sich rund zwei Drittel der Einzelhändler beteiligen, auch bei uns in München. Laut des Handelsverbands Bayern (HBE) seien Preisreduzierungen von bis zu 70 Prozent möglich.

Beim traditionellen Beginn des Winterschlussverkaufs (WSV) am letzten Montag im Januar machen aber nicht nur Bekleidungsgeschäfte mit. Auch Bau- und Elektronikmärkte, sowie Möbelhäuser, Optiker und Parfümerien bieten ihren Kunden starke Reduzierungen.

Zwei Wochen dauert die Rabatt-Schlacht, bis die Schaufenster dann wieder mit Frühjahrs- und Sommer-Ware gefüllt werden.