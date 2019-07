Schnee auf Riemer Berg?

Am Montagmorgen (01.07.) gegen 8-9 Uhr besprühten einige Personen einen Teil des Rodelberges im ehemaligen Buga-Gelände mit einer schneeartigen Substanz. Was hinter dem von uns entdeckten Projekt steckt, ist bislang unklar.

Schon am Vortag war ein Teil des Berges mit weißen Planen eingehüllt. Am Montag in der Früh tauchte dann ein Fahrzeug-Konvoi auf, und eine Gruppe fing an, große Mengen an weißem Pulver auf die Planen zu verteilen. Der Staub verteilte sich über die gesamte Bergseite.

Hier ein Video von der Aktion: