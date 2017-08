Vorgestellt: Das Schottenhamel-Festzelt auf der Wiesn

Mehr Sicherheit, mehr Kosten – Die Stadt will die Wiesn-Wirte künftig für die Sicherheit auf dem Oktoberfest selbst aufkommen (…)

Weil er bei seinem allerletzten Besuch bei Angela Merkel in Berlin gegenüber der Presse erwähnte, dass er gerne noch einmal aufs (…)

So können auch Preißn, Zuagroaste und Ausländer die Wiesn überstehen: Von Anzapfen bis Zapfenstreich – das Wiesn-ABC enthält alle (…)

Oktoberfest: Das ist neu auf der Wiesn 2017 – Fahrgeschäfte & Co.

Wiesnfans aufgepasst: Der Maßpreis liegt unter 11 Euro

In allen Zelten wird der Maßpreis wird auch in diesem Jahr in allen Zelten unter 11 Euro liegen. Die günstigste Maß wird 10,60€ kosten (…)