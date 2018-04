Schreck am Bahnsteig – Kinderwagen von Güterzug mitgerissen

Vor den Augen erschrockener Passanten ist am Rosenheimer Bahnhof ein Kinderwagen von einem Güterzug erfasst und mitgerissen worden. Der Mutter und ihrem Kind geht es soweit gut, jedoch steht die Frau immer noch unter Schock.

Die Mutter hatte ihr Kind kurz zuvor am Bahnsteig aus dem Wagen genommen und an der Hand gehalten, wie die Bundespolizei am Freitag berichtete. Der Kinderwagen sei völlig zerstört worden. Bundespolizisten betreuten die geschockte Frau nach dem Vorfall am Donnerstag und begleiteten sie dann nach Hause.

«Man muss sich aber immer vor Augen halten, dass der Zugverkehr Gefahren mit sich bringen kann – selbst oder gerade am Bahnsteig», mahnte Rainer Scharf, Pressesprecher der Bundespolizei. «Alleine der Luftsog, der von einem schnell durchfahrenden Zug ausgeht, kann enorme Auswirkungen haben.» Deshalb sollten Fahrgäste stets hinter der weißen Sicherheitslinie auf den Zug warten. Bei einem Kinderwagen sollte die Bremse eingelegt oder der Wagen festgehalten werden.

mhz/dpa