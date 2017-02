Schülerin auf Demo geschlagen: Polizist muss Strafe zahlen

Weil er trotz Notrufs einem Jugendlichen keine Hilfe geschickt hatte, muss sich am Donnerstag ein Polizist vor dem Amtsgericht in (…)

Im Postpalst auf dem Marsfeld kam es zu einer Schlägerei, in dessen Folge eine Mann mit einer schweren Kopfverletzung ins Krankenhaus (…)

Übergriffe auf Polizisten und andere Einsatzkräfte sollen künftig härter bestraft werden. Dies wird auch in Bayern begrüßt. Im (…)

Überfall auf Obdachlosen geklärt

Ein Obdachloser ist am 26. Januar in dem Vorraum einer Bank in Moosburg von zwei Männern zusammengeschlagen und ausgeraubt worden. Die (…)