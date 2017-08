Schwere Körperverletzung im Westend – Zeugenaufruf

Eine 17-jährige Schülerin wurde am Dienstag, den 20.06.2017, in Krailling bei München von einem unbekannten Mann sexuell belästigt und (…)

Eine Frau konnte am Sonntag einem Exhibitionisten entkommen, als sie spät abends zu Fuß unterwegs war. (…)

Abschlussbericht zum Amoklauf in München vorgestellt

Die Ermittlungen zum Amoklauf des 18-jährigen David S. am 22. Juli 2016 in München sind nun offiziell abgeschlossen. In einer (…)