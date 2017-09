Schwerstverletzter auf Kapuzinerstraße gefunden – Zeugenaufruf

In den frühen Morgenstunden ist in der Kapuzinerstraße ein schwerstverletzter Mann reglos am auf der Fahrbahn gefunden worden. Vermutlich wurde er angefahren und einfach liegen gelassen.

Heute morgen (15.09.2017, um 03.35 Uhr) wurde ein 29-jähriger Münchner von einer zufällig vorbeikommenden Zivilstreife der Polizei regungslos auf der Fahrbahn in der Kapuzinerstraße auf Höhe der Hausnummer 25 aufgefunden.

Der 29-Jährige war offensichtlich von einem Fahrzeug angefahren und schwerstverletzt liegen gelassen worden. Der Verletzte kam mit einem Notarzt zur stationären Behandlung in ein Münchner Krankenhaus. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Mann zum Glück überleben wird.

Bislang ist über den Unfallhergang und das beteiligte Fahrzeug nichts bekannt. Zur Unterstützung bei der Spurensicherung und Auswertung, wurde ein Gutachter an der Unfallstelle beordert. Die Unfallfluchtfahndung wurde verständigt und nahm die Ermittlungen vor Ort auf.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216- 3322, in Verbindung zu setzen.