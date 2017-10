Seehofer bittet CSU um Vertagen der Personaldebatte

CSU-Chef Horst Seehofer hat seine Partei eindringlich gebeten, die Debatte über seine politische Zukunft auf die Zeit nach den Jamaika-Gesprächen in Berlin zu vertagen. Nach den Verhandlungen würden die kurz-, mittel- und langfristigen personellen Fragen geklärt, sagte Seehofer am Montag nach Teilnehmerangaben in einer CSU-Vorstandssitzung in München.

Die Debatte über Seehofer war nach dem CSU-Fiasko bei der Bundestagswahl und dem Absturz auf 38,8 Prozent ausgebrochen. Zwei von zehn CSU-Bezirksvorständen forderten in den vergangenen Wochen bereits einen «geordneten Übergang», und auch in der Münchner CSU gibt es viele Stimmen für einen Neuanfang.

Die anstehenden Jamaika-Verhandlungen in Berlin werden nach Ansicht Seehofers durch die CDU-Pleite bei der Niedersachsen-Wahl nicht schwieriger. «Es wäre auch sonst nicht leicht geworden. Es ist ein anspruchsvolles Unternehmen», sagte Seehofer am Montag vor einer Sitzung des Parteivorstandes in München.

Von diesem Mittwochmittag an will die Union mit FDP und Grünen in Berlin sondieren. Die CSU werde mit der gleichen Verhandlungslinie und dem gleichen Kursbuch in die Gespräche gehen.

Hoffnung schöpft die CSU dabei aus der Wahl in Österreich, bei der die konservative ÖVP von Parteichef Sebastian Kurz stärkste Kraft wurde. Auch die rechte FPÖ legte deutlich zu.

dpa