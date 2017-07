Sensation: Superstar Robbie Williams kommt nach München

Bald zu Gast in München: Robbie Williams

Diese Meldung lässt Fan-Herzen höher schlagen: Schon vor seinem Konzert am 22. Juli im Olympiastadion stattet Superstar Robbie Williams den Münchnern einen Besuch ab.

Hautnah werden ihn nur zehn glückliche Fans erleben können, die vorab bei einem Gewinnspiel ausgelost wurden. Aber aus (wohl eher für ihn) sicherer Entfernung können auch alle anderen Münchner am Donnerstag (06.07.17) einen Blick auf Robbie Williams erhaschen. Im Marc O’Polo Shop in der Theatinerstraße wird er um 11 Uhr seine neue Kollektion vorstellen, und höchstpersönlich das Schaufenster enthüllen. Auch seine Frau Ayda wird mit von der Partie sein.

In einem Video erklärt der Superstar, warum ein selbstbewusster Mann gerne auch Mal pink tragen sollte. Ob sich das auch in seiner Kollektion widerspiegelt? Wir werden sehen.

Wer sich am Donnerstagvormittag nicht spontan frei nehmen kann, um den Superstar anzuschmachten, der muss nicht verzagen. Schon am 22. Juli ist Robbie Williams wieder in München, und tritt mit seiner „Heavy Entertainment Show“ im Olympiastadion auf.

rb