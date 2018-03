Serie von Fahrkartenautomaten-Sprengungen beschäftigt LKA

Eine Serie von Sprengungen von Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn beschäftigt das Landeskriminalamt in München. Wie das LKA am Montag berichtete, sind zwei weitere Geräte im oberbayerischen Eichstätt und in Neuhof an der Zenn in Mittelfranken gesprengt worden. Seit 6. Februar sei es damit in Bayern zu sechs vergleichbaren Fällen gekommen, der Sachschaden beträgt rund 180 000 Euro.

Am frühen Sonntagmorgen hätte ein Fahrdienstleiter einen Täter fast erwischt. Doch als der Bahn-Mitarbeiter den Bombenleger im Eichstätter Ortsteil Wasserzell verfolgte, explodierte der Sprengsatz. Der 51 Jahre alte Fahrdienstleiter wurde zu Boden geschleudert und leicht verletzt, der Täter konnte entkommen. Am Montagmorgen entdeckte dann ein Fahrgast am Haltepunkt Adelsdorf in Neuhof (Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim) einen weiteren zerstörten Automaten.

In den vergangenen Wochen wurden bereits zwei Anschläge in Grub bei Poing (Landkreis Ebersberg) verübt. Auch in Burgthann im Nürnberger Land und in Weißenohe (Landkreis Forchheim) wurden bereits Automaten gesprengt.

Das Motiv des Täters oder der Täter ist noch unklar. «Dass die an das Geld in den Automaten kommen wollen, wäre für uns das Wahrscheinlichste», sagte ein LKA-Sprecher. Solange die Täter nicht gefasst seien, könne aber auch reine Zerstörungswut nicht ausgeschlossen werden. Ein Erpressungshintergrund wird ausgeschlossen.

Übersicht: Bislang ermittelt die EG Automat des Bayerischen Landeskriminalamtes in sechs

gleichgelagerten Fällen seit dem 06.02.18. Nachfolgend die Tatorte und Tatzeiten:

06.02.2018, 05.00 Uhr Burgthann

09.02.2018, 05.10 Uhr Weißenohe

16.02.2018, 03.45 Uhr Grub bei Poing

25.02.2018, 03.05 – 05.20 Uhr Grub bei Poing

04.03.2018, 02.30 Uhr Eichstätt

05.03.2018, – 05.30 Uhr, Neuhof an der Zenn

Video:

Anfang Februar wurde im Landkreis Nürnberg und im Landkreis Forchheim jeweils ein Automat erheblich beschädigt. Nun wurde innerhalb von neun Tagen zwei Mal am Bahnhof Grub bei München einer gesprengt.

dpa