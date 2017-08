Sexueller Übergriff: Polizei stoppt Täter mit Warnschuss

Im Alten Botanischen Garten ist eine 17-Jährige Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden. Passanten hörten ihre Hilferufe und riefen die Polizei. Diese konnte den flüchtigen Täter mit einem Warnschuss stoppen und anschließend festnehmen.

Am Mittwoch kam es gegen 02.05 Uhr im Alten Botanischen garten in der Münchner Maxvorstadt zu einem sexuellen Übergriff. Zeugen wurden auf Schreie einer 17-jährigen Münchnerin aufmerksam und beobachteten wie der Täter mit heruntergezogener Hose auf ihr lag.

Augenscheinlich vollzog der Mann sexuelle Handlungen an der Frau, deren Hose ebenfalls bereits heruntergezogen war, so die Polizei in ihrem Einsatzbericht.

Die Zeugen verständigten sofort den Notruf. Bei Eintreffen der Streife flüchtete der Mann sofort, woraufhin diese die Verfolgung aufnahmen. Ein Polizeibeamter schrie dem Mann hinterher „Stopp Polizei“, was ihn allerdings nicht dazu bewegte, stehen zu bleiben. Im weiteren Verlauf drohte der Polizist mit den Worten „Stehen bleiben oder ich schieße“ den Gebrauch seiner Schusswaffe an. Auch dies veranlasste den Täter nicht zum Stehenbleiben, woraufhin der Polizist einen Warnschuss in die Luft abgab.

Daraufhin blieb der Mann stehen und konnte so vorläufig festgenommen werden. Der 18-jährige Afghane aus dem Landkreis München wurde in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München gebracht und wird dem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt. Die 17-jährige Frau wurde laut Angeben der Polizei bei dem Vorfall nicht verletzt.