Shades of Winter ist am 3. November in München & 3x 2 Tickets könnt ihr gewinnen!

– nur ein kleiner Auszug aus dem vielseitigem Potpourri der diesjährigen #shadesofwinter FilmFest Tour. Berge mit und ohne Schnee, Luft, Wasser und Dreck, Angst, Schweiß und Glückseligkeit treffen diesen November in neun Städten Europas auf Frauen mit Power und ein Publikum, das am liebsten selbst Abenteuerluft atmet.

Beim 2. #shadesofwinter FilmFest werden innerhalb des Gesamtprogrammes von 2,5-3h pro Abend jeweils 8 bis 10 Filme zwischen 5 und 25 Minuten Länge, gefilmt on Location, und mit Akteurinnen aus drei Kontinenten gezeigt. In allen neun Städten erwartet die Besucher ein interaktiver Abend, moderiert u.a. von Radio FM4 Moderator Heinz Reich, an dem zusätzlich zu den grandiosen Bildern auf der Leinwand auch die Protagonistinnen – u.a. die Freeride Weltmeisterinnen Nadine Wallner und Lorraine Huber (beide AUT), Olympiateilnehmerinnen Hedvig Wessel (NOR) und Janina Kuzma (NZL), Evelina Nilsson (SWE), Caja Schöpf (GER), Ayako Kuroda (JP), Paragleitweltmeisterin Klaudia Bulgakow (POL), Comedian Katie Burell (CAN), Sandra Lahnsteiner (AUT) und mehr – hinter die Kulissen blicken lassen

und beim Filmgespräch Rede und Antwort stehen.