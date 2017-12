Sicher durch den Bergwinter: Deutscher Alpenverein gibt Tipps

Zu Beginn der Ski-Saison klärt der Deutsche Alpenverein über die Risiken des Bergsports auf. In der großen Winter-Pressekonferenz ging es in diesem Jahr vor allem um junge Sportler.

Ganz neu in diesem Winter: Die Kampagne „Check your risk“, die sich vor allem an junge Freerider richtet. Denn gerade abseits der Pisten ist das Lawinenrisiko besonders hoch. Durch drei einfache Schritte wird das Freeriden deutlich sicherer: Check the conditions, check your equipment und

check yourself! Diese drei Regeln visualisiert die Kampagne mit drei einfachen Icons, auf Flyern, Postkarten, Shirts und Caps.

Zusätzlich zu den Icons gibt es noch einen Film, der über die Risiken beim Freeriden hinweist. Viele Einsteiger gehen ohne Vorwissen und ohne richtige Ausrüstung auf die Piste. Gerade dann kann das Freeriden gefährlich werden. Lukas Amm von der Jugend des DAV ruft die Ski-Jugend zur guten Vorbereitung auf.

Zweiter Fokus: Skitouren

Neben dem Freeriden liegt auch das Tourengehen im Trend. Und auch das birgt einige Risiken. Am Rand von präparierten Pisten in Skigebieten sind Skitouren zwar ungefährlicher als im „Backcounty“, aber auch hier gibt es Risiken, beispielsweise durch die oft sehr rasanten Skifahrer. Der DAV hat eigens dafür einen Flyer zum Skitourengehen auf der Piste veröffentlicht.

© DAV/Daniel Hug

Im Gelände drohen Tourengehern ganz andere Gefahren: Vor allem Lawinen. Daher ist es ein absolutes Muss, vor der Tour den Lawinenbericht zu checken. Trotz allem sollte auf keiner Tour ein Lawinenverschüttetensuchgerät fehlen, genauso wenig wie eine stabile Schaufel und eine Sonde. Fehlt auch nur ein Teil der Notfallausrüstung, kann das Ausgraben deutlich länger dauern, wodurch sich die Überlebenschancen verringern. Außerdem gut, dabei zu haben: Ein Biwacksack, Erste-Hilfe-Set, Handy und genügend Essen und Getränke. Eine ausführliche Packliste und weitere Tipps gibt es in der Broschüre „Erlebnis Bergwinter“.

© DAV/Daniel Hug

Tourenplanung leicht gemacht

Um erst gar nicht in eine missliche Lage zu kommen, heißt es: Gute Planung macht den Unterschied! So kann man neben ernsthafen Gefahren beispielsweise auch vermeiden, dass man sich schlichtweg übernimmt und eine zu anstrengende Tour wählt. Besonders einfach funktioniert die Planung mit dem Portal alpenvereinaktiv.com. Hier könnt ihr je nach Ort, verfügbarer Zeit und Kondition bequem am PC die richtige Tour für euch heraussuchen, und mit der App am Morgen vor der Tour noch einmal schnell den Wetter- und Lawinenbericht checken. Die Wegbeschreibung habt ihr dann über die App auch bequem in der Hosentasche dabei.

Aber Achtung: Selbst der beste Handyakku hält nicht ewig. Daher rät der DAV: Zur Sicherheit auch immer eine Karte in Papierform dabei haben. Allgemein gilt: Eine gute Vorbereitung ist beim Bergsport einfach unerlässlich, um erstens den Spaß und zweitens die Sicherheit beim Skifahren zu garantieren.