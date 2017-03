Sicher durch die Motorrad-Saison

Die Motorradsaison hat mit mehreren tödlichen Unfällen begonnen. Die Johanniter mahnen nun zu mehr Aufmerksamkeit im Straßenverkehr, denn über die Hälfte aller Motorradunfälle werden von Autofahrern verursacht.

Allein in Bayern starben am vergangenen Wochenende mindestens drei Motorradfahrer bei Unfällen, viele wurden schwer verletzt. Die Motorradstaffel der Johanniter aus München und dem südöstlichen Oberbayern gibt Auto- und Motorradfahrern daher Tipps für einen sicheren Saisonstart und will vor allem die Unsicherheit bei der Helmabnahme beseitigen: Darf der Helm nach einem Unfall abgenommen werden?

„Der Helm muss runter, sobald ein Motorradfahrer nach einem Sturz bewusstlos ist“, erklärt Wolfgang Baumüller, Rettungsassistent und ehrenamtlicher Leiter der Johanniter-Motorradstaffel im Regionalverband München. „Nur so kann man als Ersthelfer die Atmung prüfen und einen bewusstlosen Motorradfahrer korrekt in die stabile Seitenlage bringen, um zu gewährleisten, dass der Verletzte nicht an Erbrochenem oder seinem eigenen Blut erstickt.“

© Foto: Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.

Und so geht es: Nachdem die Unfallstelle abgesichert wurde, greift ein Helfer in den geöffneten Helm, spreizt ihn seitlich und zieht ihn vorsichtig über Nase und Ohren vom Kopf ab. Ist eine weitere Person am Unfallort, sollte sie assistieren, indem sie Hals und Kopf waagerecht hält. Atmet der Verunglückte, sollte er in die stabile Seitenlage gebracht werden, auch wenn er an der Wirbelsäule verletzt sein könnte. Dann wird der Notruf 112 gewählt. Ist keine Atmung feststellbar, sofort mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung beginnen.

Da jeder plötzlich in die Lage kommen kann, bei einem Unfall helfen zu müssen, empfehlen die Johanniter alle zwei Jahre die Erste-Hilfe-Kenntnisse aufzufrischen. Die nächsten Kurse findet man auf der Johanniter-Website, telefonische Auskunft gibt es unter 089 72011-33.

Tipps für Motorradfahrer

Gewissenhafte Funktionsprüfung des Motorrads zum Saisonstart.

Nie ohne komplette Schutzkleidung (auch für Sozius) auf die Straße.

Kühlen Asphalt und dadurch verminderte Griffigkeit bei Kurvenfahrten bedenken.

Auch auf bekannten Strecken besonders langsam in die Saison starten.

Besonders auf Fahrbahnverschmutzung und Straßenschäden achten.

Auf kurvigen Strecken in der eigenen Spur bleiben.

Erste-Hilfe-Kenntnisse durch einen Kurs auffrischen und üben.

Tipps für Autofahrer