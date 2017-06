Sieben Meeting-Rekorde beim Münchner Ludwig-Jall-Sportfest

Beim 32. Internationalen Ludwig-Jall-Sportfest am Samstag, den 03. Juni im Städtischen Stadion an der Dantestraße wurden gleich Sieben Meeting-Rekorde aufgestellt.

„Es hat alles gepasst. Das Wetter hat mitgespielt, es gab reihenweise Topleistungen und die ganze Veranstaltung ist organisatorisch reibungslos über die Bühne gegangen“, bilanzierte Daniel Stoll, der in diesem Jahr für das Athletenmanagement zuständig war, nach der 32. Auflage dieses Traditionsevents.

Letztendlich sorgten 470 Aktive auch bei Veranstaltungschef Peter Steinfeld vom PSV München für gute Laune. Dass Paralympics-Sieger Niko Kappel (VfL Sindelfingen) im Kugelstoßen mit 13,78 Metern dann auch noch einen neuen Weltrekord (Schadensklasse F41) aufgestellt hat, war quasi noch das Sahnehäubchen obendrauf auf diesem Pfingstsamstag.

Acht Hundertstelsekunden fehlen noch für U23-Europameisterschafts-Qualifikation

Schon ein Blick auf die Meldeliste der Hürdensprints männlich und weiblich ließ Topzeiten erahnen – und so kam es dann auch. Paulina Huber von der gastgebenden LG Stadtwerke München verbesserte über 100-Meter-Hürden ihre erst kürzlich aufgestellte Bestzeit (13,60 Sekunden) abermals deutlich auf nun 13,48 Sekunden und muss nun noch acht Hundertstelsekunden schneller sein, um die Qualifikationszeit für die U23-Europameisterschaft in diesem Sommer zu erreichen. Die Bundeskadernorm hat sie indes nun erfüllt. Bei den Männern setzte sich über 110-Meter-Hürden der deutsche Hallen-Vizemeister Alexander John (LAZ Leipzig) in 13,68 Sekunden gegen den deutschen Freiluft-Meister Matthias Bühler (LG Eintracht Frankfurt/13,77 Sekunden) und Maximilian Bayer (MTV Ingolstadt/13,88 Sekunden) durch. Die Lokalmatadoren Sebastian Barth (13,97 Sekunden) und Pedro Garcia-Fernandez (14,07 Sekunden) folgten gleich dahinter.

Ludwig-Jall-Ehrenpreis für Olympia-Teilnehmerin

Catia Azevedo

Zu den absoluten Höhepunkten zählten auch die 400-Meter-Rennen. Bei den Männern war LG-SWM-Athlet Johannes Trefz in 46,39 Sekunden – deutscher Jahresbestzeit – der Schnellste vor den beiden Briten Theo Campbell (46,87 Sekunden) und Owen Smith (46,91 Sekunden). Das Frauenrennen gewann die portugiesische Olympia-Teilnehmerin Catia Azevedo (52,18 Sekunden) – für die beste Leistung des Meetings mit dem Ludwig-Jall-Ehrenpreis ausgezeichnet – vor der 800-Meter-Spezialistin Christina Hering von der LG SWM, die mit 53,29 Sekunden erfolgreich testete, was sie auf der Unterdistanz derzeit anzubieten hat.

Dreispringer Paul Walschburger führt nationale U20-Bestenliste an

Auch in den technischen Disziplinen kamen richtig gute Leistungen zustande. Zur Freude seines Trainers Richard Kick verbesserte sich Dreispringer Paul Walschburger um weitere zehn Zentimeter auf nun 15,56 Meter, führt damit ganz klar die nationale U20-Bestenliste an und rangiert als 19-Jähriger bereits bei den Männern auf Rang zwei hinter Europameister Max Heß.

Alina Kenzel (VfL Waiblingen) erwies sich mit exakt 17 Metern als beste Kugelstoßerin. Olympia-Teilnehmerin Lena Urbaniak (LG Filstal) hatte einen rabenschwarzen Tag erwischt und verließ die Anlage ohne gültigen Versuch. Bei den Männern siegte Valentin Döbler mit 18,61 Meter. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, wann Döbler, der noch in der U23-Altersklasse startberechtigt ist und sich kürzlich auf 18,98 Meter gesteigert hat, erstmalig die 19-Meter-Marke übertrifft. Und dann war ja da noch der Weltrekord von Niko Kappel.

mhz/LG Stadtwerke München e.V.