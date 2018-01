Skateboarding bei jedem Wetter – der Skatebahnhof ist zurück

In unserer Sendung Sport Arena waren Projektkoordinator Jan Saathoff von High Five und Mareike Schmitt (Marketing & Events Münchner Einkaufsbahnhöfe) zum Thema zu Gast.

Im Anschluss an die Workshops können sich die Teilnehmer auf der Rampe austoben. Zusätzlich zum täglichen Programm finden an ausgewählten Terminen je ab 19:00 Uhr die Skatebahnhof-Highlights statt.

Bereits im Sommer 2017 feierte der „Skatebahnhof“ in München Premiere – mit großem Erfolg. Das überdachte Angebot ermöglicht, dass nun auch im Winter, trotz Eis und Kälte, geskatet werden kann. Mit einem abwechslungsreichen Programm und einer 70 qm großen Miniramp verwandelt sich die Schalterhalle im Hauptbahnhof damit wieder in einen Skateboarding-Hotspot.

