Söder und Schmid unterstützen das Isarflussbad

Auch der Klimawandel wurde dabei angesprochen. Durch die Erderwärmung wird es in den nächsten Sommern wohl kaum zu einer Temperatursenkung kommen. Es wird höchstwahrscheinlich so heiß werden wie in diesem Sommer. Umso mehr will man sich für das Isarflussbad einsetzen.

Eine Machbarkeitsstudie, die das Referat für Gesundheit und Umwelt in Auftrag gegeben hat, kam bereits zum Ergebnis, dass ein Isarflussbad technisch realisierbar ist. Zwei Varianten schnitten dabei am besten ab. Sie liegen beide im Bereich zwischen der Cornelius- und Maximiliansbrücke, diese gilt es jetzt erstmal zu prüfen.