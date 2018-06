Sommer in Bayern macht Ende der Woche kurze Pause – davor noch bis 30 Grad

Wieder haben Gewitter Teile Bayerns heimgesucht. Diesmal traf es besonders den Süden und Niederbayern. Ein Mensch ist gestorben. Am (…)

Heftige Unwetter in Teilen Bayerns – ein Toter

Am Wochenende kehrt das Sommerwetter wieder langsam nach Bayern zurück. (…)

Biergartenwetter in Bayern erwartet

München – Nach viel Sonne und sommerlichen Temperaturen müssen die Menschen in Bayern nun wieder vermehrt mit Gewittern rechnen. (…)

Wetter in Bayern – auf viel Sonne folgen Gewitter

München – Die Menschen in Bayern können auch in den nächsten Tagen das Sommerwetter genießen. Es bleibt warm mit Temperaturen (…)

In Bayern bleibt es trocken und warm – Kein Frost an den Eisheiligen in Sicht

München- Die Woche fängt in Bayern trocken und sommerlich an. Den von vielen Landwirten herbeigesehnten Regen werde es am Montag (…)