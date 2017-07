Sommer in Bayern macht zum Wochenstart Pause

München – Zum Wochenstart müssen die Menschen im Freistaat T-Shirt und Sonnenbrille vorerst gegen Regenschirm und Jacke eintauschen.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom Montag wird es kühl und nass. Zudem war die Nacht zum Montag mit elf Grad in Hof und Weiden in der Oberpfalz recht frisch. Etwas wärmer war es im Allgäu – hier verzeichnete der DWD in Kempten und Oberstdorf 14 Grad; in München waren es 16 Grad.

Bis zum Dienstag rechneten die Experten mit Regen und örtlichem Starkregen. Dabei könnten am Alpenrand und im Oberpfälzer Wald bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, hieß es.

dpa