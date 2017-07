Sommer in der Stadt: Unsere Veranstaltungstipps für’s Wochenende

Der Sommer ist zurück in München, also lautet die Devise für’s Wochenende: Raus, an die frische Luft! Wir haben für euch die besten Veranstaltungen am Wochenende herausgesucht.

StadtLesen am Odeonsplatz

Von Donnerstag bis Sonntag verwandelt sich der Wittelsbacher Platz in eine Leseoase. Beim StadtLesen können sich Bücherfans am Bücherturm mit 3.000 Werken bedienen und es sich im Sitzsack oder der Hängematte bequem machen. Am Donnerstag um 19 Uhr ließt außerdem Autor Markus Ridder aus seinem Thriller „Die Rückkehr des Sandmanns“.

Wann? Donnerstag, 06.07.17 bis Sonntag, 09.07.17

Wo? Wittelsbacher Platz

© innovationswerkstatt

Uni Sommerfest

Bereits zum 22. Mal wird der Campus der LMU zum Partygelände: Am Freitag steigt endlich wieder das Uni Sommerfest. Fünf Bühnen, fünf Discos, drei Biergärten und ein Zocker-Raum! Präsentiert werden neben 25 coolen Bands auch Profs der LMU, die beispielsweise den Zusammenhang zwischen Wissenschaft und Wahnsinn erklären. Aber Obacht! Die Tickets sind heiß begehrt, früh Kommen lohnt sich.

Wann? Freitag, 07.07.2017, Einlass ab 19 Uhr

Wo? Ludwig-Maximilians-Universität, Geschwister-Scholl-Platz 1

Wie viel? 10 Euro

Magdalenenfest im Hirschgarten

Idyllisch im Hirschgarten gelegen, ist das Magdalenenfest der Geheimtipp unter den Volksfesten. An verschiedenen Essens-Buden darf geschlemmt werden, an Trödelständen gestöbert und die Kleinen kommen an Schiffschaukel, Bungee-Trampolin und Co. auf ihre Kosten.

Wann? Samstag, 08.07.2017 bis Sonntag, 23.07.2017

Wo? Königlicher Hirschgarten

Konzert-Highlights auf dem Sommer-Tollwood

Eine Woche noch läuft das Tollwood Sommerfestival. Dieses Jahr soll unter dem Motto „Bitte umsteigen!“ für alternative Mobilitäts-Formen geworben werden. Neben den bekannten Markt-Ständen und kulinarischen Bio-Schmankerln gibt’s dieses Wochenende gleich zwei Konzert-Highlights: Am Samstag tritt Adel Tawil auf und am Sonntag Prinz Pi.

Wann? Samstag, 08.07.2017, 19 Uhr bzw. Sonntag, 09.07.2017, 18:30 Uhr

Wo? Musik-Arena, Tollwood im Olympiapark

© Lukas Mödl Fotografie

Isarpokal und Isartreiben

Am Sonntag wird an der Isar ein temporäres Flussbad eingerichtet. Aber nicht unbedingt nur zum Plantschen: Ehrgeizige Schwimmer können am Isarpokal teilnehmen, gemütliche Badenixen können sich einfach auf der Luftmatraze oder Schwimmbrez’n treiben lassen. Ziel der Veranstaltung: Ein dauerhaftes Isar-Flussbad muss her! Achtung, eine Anmeldung ist erforderlich.

Wann? Sonntag, 09.07.2017, ab 14:30 Uhr

Wo? Östliches Isarufer bei der Braunauer Eisenbahnbrü cke

© Isarlust e. V.

Oper für alle

Picknickdecke statt Samt-Sitz, Brotzeit statt Petit Fours: Am Sonntag gibt’s wieder Oper für alle – völlig kostenlos! Auf dem Max-Joseph-Platz wird am frühend Abend Wagners Tannhäuser live auf einer 50 Quadratmeter großen Leinwand aus der Oper übertragen. Moderiert wird der Abend von Thomas Gottschalk.

Wann? Sonntag, 09.07.2017, 18 Uhr

Wo? Max-Joseph-Platz

rb