Sommer, Sonne und tolle Veranstaltungen am Wochenende

Tollwood, Radlnacht und Munich Mash – Das und vieles mehr gibt es am Wochenende in München zu erleben, damit das atemberaubende Sommerwetter in vollen Zügen ausgekostet werden kann.

Tollwood

Das Tollwood Sommerfestival im Olympiapark Süd steht für Nouveau Cirque-Produktionen aus aller Welt, Konzerte von Stars, Newcomern und Musiklegenden der internationalen Musikszene, Auftritten lokaler und regionaler Bands – und natürlich für den „Markt der Ideen“ mit Kunsthandwerk und Bio-Gastronomie.

Wann? 21.6.2017 – 16.7.2017

Mo – Fr 14.00 – 01.00 Uhr & Sa/So 11.00 – 01.00 Uhr

Wo? Olympiapark Süd | München

Der Eintritt zum Gelände ist frei.

Münchner Radlnacht

Bei der Radlnacht sind einige der prominentesten Straßen in München am Samstagabend nur für Fahrradfahrer reserviert! Über 16.000 Teilnehmer werden erwartet, um zusammen fröhlich und entspannt durch die sommerliche Nacht zu fahren.

Wann? Samstag, den 24. Juni 2017

Beginn des Rahmenprogramms: 17.00 Uhr

Startschuss: 20.30 Uhr

Wo? Startpunkt: Königsplatz München

Jeder ist dazu eingeladen kostenlos an der Radlnacht teilnehmen.

© Radlhauptstadt München - Foto: Andreas Schebesta

Munich Mash

Action und Adrenalin pur gibt es am Wochenende beim Munich Mash im Olympiapark zu erleben. BMX-Fahrer, Wakeboarder und Skateboarder zeigen als echte Munich Action Sports Heroes (M-A-S-H) spektakuläre Stunts.

Wann?

Freitag, den 23.06.: 13.00 – 21.00 Uhr

Samstag, den 24.06.: 11.00 – 21.00 Uhr

Sonntag, den 25.06.: 11.00 – 18.00 Uhr

Wo? Münchner Olympiapark

© Foto: Zura aus München

Kunstareal-Fest

148 Events an zwei Tagen an 32 Orten in München – Der Eintritt ist frei! Das erwartet Kulturbegeisterte beim Kunstareal-Fest – ein skurriles Ufo und die Symphonie-Installation im Lenbachhaus sind nur einige Höhepunkte. Unter dem Motto „Begegnungen“ verknüpfen sich Galerien, Unis, Kultureinrichtungen und Museen und laden zu Workshops, Konzerten, Führungen, Vorträgen und mehr ein.

Wann? Samstag, den 24.06.2017 & Sonntag, den 25.06

Wo? Diverse Orte in der Maxvorstadt und im Kunstareal München

Architektouren

„Architektur schafft Lebenswelt“ – Unter diesem Motto finden dieses Jahr bereits zum 22. Mal die Architektouren statt. Diese Attraktion bietet allen Interessierten die Möglichkeit einmal einen Blick hinter Türen zu werfen die normalerweise nicht geöffnet werden. Von anspruchsvollen Bauten zu modernen Einfamilienhäusern gibt es für Freunde der Baukunst über 30 Projekte zu bestaunen.

Wann? Samstag, den 23.05.2017 & Sonntag, den 24.05.2017

Wo? Unterschiedliche Orte in München