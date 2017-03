Sonne satt – Der März war in Bayern besonders freundlich

Temperaturen bis zu 20 Grad, blühende Bäume und fast 155 Sonnenstunden. Der März 2017 zeigt sich wettertechnisch von seiner besten Seite.

Der März hat sich in Teilen Deutschlands als Wonnemonat präsentiert. Bundesweit war es der wärmste März seit Beginn regelmäßiger Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881, wie der Deutschen Wetterdienst (DWD) zum Monatsende mitteilte. Die Temperatur lag bundesweit im Mittel bei 7,2 Grad. In Bayern war es dagegen mit 6,7 Grad vergleichsweise kühl.

Dafür schien die Sonne im Freistaat mehr, nämlich 155 Stunden. Im Bundesschnitt waren es «nur» rund 148 Stunden. Das lag laut DWD aber deutlich über dem „Soll“ von 111 Stunden.

Der März brachte auch extreme Wetterlagen. Etwa kam Tief „Eckhart“ am 18. März vor allem am Alpenrand mit massivem Regen. Am 9. März richtete ein Tornado mit Windgeschwindigkeiten bis zu 180 km/h im unterfränkischen Kürnach (Landkreis Würzburg) schwere Schäden an.

bn/dpa