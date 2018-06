Sonnwendfeuer am Wochenende – München feiert den Sommerbeginn

Der längste Tag des Jahres und gleichzeitig der kalendarische Sommerbeginn stehen bevor. Am Donnerstag, den 21.06. ist wieder Sommersonnenwende. Die Sonne erreicht dann ihren Höchststand über dem Horizont. Traditionell wird dies mit Sonnwendfeuern gefeiert – auch in und um München. Da der 21. Juni auf einen Donnerstag fällt, finden die meisten Feiern an den Wochenenden darauf statt. Wir haben die Highlights für euch zusammengefasst.

Neuried

Freitag, 22.6., ab 18:30 Uhr:

Johannisfeuer beim Alten Sportpark an der Zugspitzstraße

mehr Infos hier

Ebersberg

Freitag, 22.6., 22:45 Uhr:

Sonnwendfeuer auf der Ludwigshöhe

mehr Infos hier

Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Freitag, 22.6., ab 18 Uhr:

Sonnwendfest mit Feuer und Musik auf der Wiese an der Leonhardikirche

mehr Infos hier

Pliening

Freitag, 22.6., ab 18 Uhr:

Johannifeuer und Drinks beim Bürgerhaus Pliening (Feuer wird bei Sonnenuntergang entzündet)

mehr Infos hier

Heimstetten

Samstag, 23.6., ab 17 Uhr:

Sonnwendfeier und WM-Public Viewing (Deutschland-Schweden) auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Hürdestraße

mehr Infos hier

Freiham

Samstag, 23.6., ab 14 Uhr:

Sommerfest des Stadtteils mit Bühnenprogramm, Live-Musik, Fußball-Übertragung und Lagerfeuer auf der Wiesentfelser Straße

mehr Infos hier

Hallbergmoos

Samstag, 23.6., ab 13 Uhr:

Sonnwendfeier der Freiwilligen Feuerwehr und Fahrzeugschau auf dem Volksfestplatz Hallbergmoos

mehr Infos hier

Perlach

Samstag, 30.6., ab 17 Uhr:

Sonnewendfeier der Freiwilligen Feuerwehr mit großem Feuer, Live-Musik, und Grillen auf der Wasmeierwiesn hinter der Bayerwaldstaße

mehr Infos hier

Trudering

Samstag, 30.6., ab 15 Uhr:

Traditionelles Sonnwendfeuer und Live Musik auf der Festwiese Trudering

mehr Infos hier

Hinweis der Feuerwehr: besteht Waldbrand-Gefahr, so können die Feuer kurzfristig abgesagt oder verschoben werden. Besucher sollten sich vorab informieren.

Falls Sie noch weitere Termine kennen, schreiben Sie uns gerne an internet2@muenchen.tv