Spender für fünfjähriges Mädchen gesucht: Typisierungsaktion in Untergiesing

Am Sonntag, den 14. Oktober, findet in der Hans-Mielich-Str. 2 in München-Untergiesing eine Registrierungsaktion für Stammzellenspender statt. Ein fünfjähriges Mädchen wartet dringend auf eine passende Spende.

Ein kleines Mädchen aus München ist an Leukämie erkrankt. Sie ist erst fünf Jahre alt und benötigt gesunde Stammzellen, doch bisher wurde noch kein passender Spender gefunden.

Als die Mitglieder der Elterninitiative Karl & Liesl e.V. davon erfahren haben, welches Schicksal der Freundin ihrer Kinder widerfahren ist, beschlossen sie etwas zu tun. So organisieren die Eltern der Initiative gemeinsam mit der Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern (AKB) eine große Typisierungsaktion. Der Schauspieler Tommy Schwimmer begleitet die Aktion als Schirmherr.

Jeder gesunde Mensch zwischen 17 und 45 Jahren kann sich registrieren lassen. Das Ganze findet am Sonntag, den 14. Oktober im Hort des Karl & Liesl e.V. in der Hans-Mielich-Str. 2 in München-Untergiesing statt.

Die Typisierung dauert nur ein paar Minuten, wobei erfahrenes medizinisches Personal wenige Milliliter Blut abnimmt. Die Blutproben werden anschließend in einem Labor auf bestimmte Gewebemerkmale untersucht und die Daten anonymisiert einem weltweiten Spendernetzwerk zur Verfügung gestellt.

Zudem findet ein Kaffee- und Kuchenverkauf statt, um zusätzlich Spenden zu sammeln. Die Registrierung eines jeden Spenders kostet nämlich rund 40 Euro. Die Kosten werden weder staatlich noch durch die Krankenkassen übernommen, weshalb die Stiftung AKB darauf angewiesen ist.

Wer bereits registriert ist oder am 14. Oktober anderweitig verhindert ist und trotzdem spenden möchte kann dies auf folgendes Konto tun:

Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern

IBAN: DE67 7025 0150 0022 3946 88

Verwendungszweck: Karl und Liesl e.V.

Hier der Flyer zur Typisierungsaktion: