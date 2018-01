Sportarena Spezial von der ISPO 2018

Heute, um 20:15 Uhr berichtet unser Sportredakteur, Daniel Stock, von der Sportartikelmesse Ispo. Unter anderem mit Felix Neureuther und Markus Wasmeier.

Am Sonntag um 9 Uhr war es wieder soweit: Die Messe München öffnete ihre Pforten für das wichtigste Event der Sportartikelbranche in Deutschland: die Ispo 2018. Über 2.800 Aussteller – die meisten davon aus dem Ausland – präsentieren bis Mittwoch, den 31. Januar, in 16 Messehallen Neuheiten im Sportbereich.

Hauptthema der diesjährigen Ispo ist die Digitalisierung, die die Branche in zweierlei Hinsicht trifft: Online-Händler machen den traditionellen Sportgeschäften zunehmend zu schaffen. Gleichzeitig sind digitale Produkte wie Fitness-Armbänder oder GPS-Geräte ein großer Trend.

Mehr als 80.000 Besucher strömen jedes Jahr in die Messestadt zur weltweit größten Sportartikelmesse. Und auch unser Sportredakteur, Daniel Stock, hat sich seinen Weg durch die Mengen gebahnt, um ein Interview mit den Skirennläufern Felix Neureuther und Markus Wasmeier zu ergattern.

Worüber die Skirennläufer mit unserem Sportredakteur gesprochen haben, erfahrt ihr heute Abend im Sportarena Spezial – 20:15 Uhr auf münchen.tv! Mit ein bisschen Glück könnt ihr sogar etwas gewinnen. Wir verlosen Ski, einen Ski-Helm, eine Ski-Brille sowie Ski-Handschuhe. Außerdem gibt es einen Rucksack, eine Outdoor-Jacke und Funktionsunterwäsche zu gewinnen. Einschalten lohnt sich also!

Und wer dann Lust hat selbst mal durch die Messe zu schlendern, kann sich vor Ort für 39 Euro ein Tagesticket kaufen oder für 17 Euro ein Trainee-Tagesticket erwerben. Dies gilt allerdings nur für Azubis, Schüler und Studenten.

mhz/dpa