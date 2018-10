Spukt es hier? Gruselige Orte in München

Um den Teufelstritt in der Münchner Frauenkirche gibt es viele Geschichten. Laut einer Sage entstand der Fußabdruck in der Eingangshalle folgendermaßen: Als der Baumeister Jörg von Halspach den Bau der Kirche fast abgeschlossen hatte, erfuhr der Teufel davon und eilte er noch vor der Einweihung in die Eingangshalle, um sich einen Eindruck zu verschaffen. Dort sah er, dass die Kirche keine Fenster habe, irrte sich allerdings, da diese an der Stelle des Fußabrucks durch die Stützen verdeckt wurden. Vor lauter Freude stampfte er auf den Boden und schrie: “Da haben die dummen Tölpel von Bauleuten doch tatsächlich die Fenster vergessen. In eine Kirche ohne Fenster geht kein Mensch zum Beten, da ist der ganze Bau umsonst.“ und zog sich lauthals lachend zurück. Als er seinen Irrtum bemerkte und sah, dass die Menschen in die Kirche strömten, war es bereits zu spät und die Kirche war schon geweiht. Er verwandelte sich daraufhin in einen heftigen Wind und versuchte noch die Bürger abzuhalten, in die Gottesdienste zu gehen, indem an dem Gebäude rüttelte und die Hüte von den Köpfen der Menschen riss – doch vergeblich. Noch heute seien der Teufel und seine Gefährten in Form des Windes zu hören.

In einer anderen Version hatte der Teufel einen Pakt mit dem Baumeister geschlossen und von Anfang an geholfen, die Kirche zu bauen. Er habe dafür die Seele der ersten Person, die die Kirche betritt, als Gegenleistung verlangt. Als er seinen Lohn schließlich abholen wollte, sagte ihm der Baumeister aber, dass seine Arbeit zu schlecht war, da er die Fenster vergessen habe. Vor Wut stampfte der Teufel fest auf den Boden, wo heute der Fußabdruck zu sehen ist.