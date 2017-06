Stadtrat beschließt Autotunnel für Englischen Garten

Die Entscheidung über den Einstieg in eine konkrete Planung für einen Autotunnel unter dem Englischen Garten in München ist erst einmal (…)

Nach einer wilden Verfolgungsjagd mit der Polizei ist eine zentrale Verkehrsachse in München am Mittwoch für mehrere Stunden gesperrt (…)

Auch die Stadt München macht jetzt mobil gegen die Berge an Einwegbechern, die täglich im Müll landen: Der Münchner Stadtrat gab am (…)

München will Einwegbechern den Kampf ansagen

Stadtrat entscheidet heute über Bierpreisbremse

Der Münchner Stadtrat will am Mittwoch in seiner Vollversammlung (9.00 Uhr) über die umstrittene Bierpreisbremse für die (…)