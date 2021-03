Stammstreckensperrung – So erreichen Sie trotzdem die Innenstadt

Zwischen den S-Bahn-Stationen Donnersberger Brücke und Laim werden am kommenden Wochenende umfangreiche Kabel- und Brückenarbeiten für die 2. Stammstrecke durchgeführt. So kommt es von Freitag, 5. März um 22:30 Uhr bis Montag, 8. März um 4:30 Uhr teilweise zu einer Sperrung der Münchner Stammstrecke – das wird sich bis Ende August noch mehrmals wiederholen.

So können Sie die Innenstadt trotz der Sperrung ohne Probleme erreichen:

„Auch wenn es zu Einschränkungen und Fahrplanänderungen kommt: Die Innenstadt bleibt trotz der Bauarbeiten für alle S-Bahn-Nutzer gut mit der Bahn erreichbar. So fahren mehrere S-Bahn-Linien weiterhin durch den Stammstreckentunnel oder direkt bis zum Hauptbahnhof. Mit einer Pendel-S-Bahn und dem Regionalverkehr ab Pasing sowie mit den U-Bahnlinien U4/U5 bestehen zudem zusätzliche Fahrtmöglichkeiten. Die regulär verkehrende Linie S6 wird mit Langzügen unterwegs sein, um ausreichend Platz für die Fahrgäste zu bieten.

An allen Wochenenden von 5./8. März bis einschließlich 30. April./3. Mai, am Wochenende 14./17. Mai sowie an allen Wochenenden von 16./19. Juli bis einschließlich 20./23. August bestehen folgende Fahrtmöglichkeiten zur Innenstadt:

Aus Richtung Osten: Die S6 und die S7 verkehren wie gewohnt durch die Stammstrecke. Auch die S8 fährt durch den Stammstreckentunnel und endet an der Hackerbrücke. Von Osten kommend können somit drei S-Bahn-Linien für die durchgehende Fahrt in die Innenstadt genutzt werden. Die Linien S2, S3 und S4 enden am Ostbahnhof, wo die übrigen S-Bahn-Linien und die U5 zur Weiterfahrt genutzt werden können.

Aus Richtung Westen: Die S6 und S7 verkehren wie gewohnt durch die Stammstrecke. Die Linien S1, S2 und S8 fahren ab Moosach/Obermenzing/Pasing ohne Zwischenhalt bis zum Hauptbahnhof und somit umsteigefrei bis in die Innenstadt. Dabei kommt es auf der S1 und der S2 zu geänderten Fahrzeiten bzw. teilweise zu einem 30-Minuten-Takt. Die S3 und die S4 enden in Pasing. Ab Pasing verkehrt tagsüber neben der S6 und dem Regionalverkehr in Richtung Innenstadt zusätzlich die S20 als Pendel-S-Bahn im dichten 20-Minuten-Takt zum Heimeranplatz. Dort besteht eine Umsteigemöglichkeit zur S7 und zur U4/U5 in die Innenstadt.“

Wir wünschen eine gute Fahrt!