Stammstreckensperrung vom 20. bis zum 23. Oktober 2017

Von Freitag den 20. Oktober ab 22:45 Uhr bis Montag den 23. Oktober 2017 ca. 04:30 Uhr wird die Stammstrecke von Pasing bis Ostbahnhof wegen Bauarbeiten gesperrt. Hier finden Sie alle Infos um von A nach B zu kommen.

Auf der Stammstrecke zwischen Pasing und Ostbahnhof führt die Deutsche Bahn ab Freitag den 20. Oktober ab 22:45 Uhr bis Montag den 23. Oktober 2017 ca. 04:30 Uhr wieder umfangreiche Bauarbeiten zur Instandhaltung durch. Dadurch kommt es zu Fahrplanänderungen und Umleitungen. Zwischen Pasing und Ostbahnhof muss auf den Schienenersatzverkehr mit Bussen ausgewichen werden.

Den detaillierten SEV-Fahrplan können Sie hier herunterladen oder anzeigen.

Zu beachten sind folgende Änderungen:

Die S1 Richtung Freising/Flughafen verkehrt in der Zeit nur im 30-Minuten-Takt. Die Züge beginnen und enden am Hauptbahnhof Gl. 26 und fahren von und bis Moosach ohne Zwischenhalt.

Die S2 West Richtung Petershausen verkehrt in der Zeit nur im 30-Minuten-Takt. Die Züge beginnen und enden am Hauptbahnhof Gl. 20 und fahren von und bis Obermenzing ohne Zwischenhalt.

Zwischen Dachau Bahnhof und Altomünster gilt ein gesonderter Fahrplan. In Dachau besteht Anschluss an die S2 aus und nach München Hauptbahnhof.

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter 089/20 35 5-000 oder unter www.s-bahn-muenchen.de/baustellen – Dort gibt es auch die geänderten Abfahrtszeiten für die einzelnen S-Bahn-Linien.

Warum ist die Stammstrecke ein ganzes Wochenende gesperrt?

Bisher fanden die Arbeiten an der Münchner Stammstrecke im Schnitt an über 200 Tagen bzw. Nächten pro Jahr statt, also in dem Zeitraum in dem ohnehin keine Züge verkehren. Seit diesem Jahr will die Bahn diese Arbeiten allerdings bündeln. So soll weniger Zeit für die Einrichtung und Absicherung der Baustellen, den An- und Abtransport von Maschinen und Personal anfallen.

Vorschau – diese Fahrplanänderungen kommen in Kürze:

S2 Riem nach Markt Schwaben: Schienenersatzverkehr vom 23. bis zum 25. Oktober 2017 in den Nächten von Montag bis Freitag von 23:20 bis 3 Uhr.

S1 Ostbahnhof nach Feldmoching: Schienenersatzverkehr vom 26. bis zum 29. Oktober 2017 in der Nacht von Donnerstag auf Freitag von 21 bis 1 Uhr und in den Nächten von Freitag bis Sonntag von 23 bis 1 Uhr. Fahrplanänderungen mit 40-Minuten-Takt.

S7 Ostbahnhof nach Kreuzstraße: Schienenersatzverkehr vom 27. bis zum 30. Oktober 2017 von Freitag 21:45 bis Montag 3:30 Uhr. Fahrplanänderungen mit 30-Minuten-Takt.

