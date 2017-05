Beziehungstat: Frau sticht ihren Ehemann nieder

Der 72-Jährige musste aufgrund der Stichverletzung sofort im Krankenhaus operiert werden. Auch wenn der Mann nicht in Lebensgefahr schwebte, war eine stationäre Behandlung nach der Operation erforderlich. Die Polizei nahm die Tatverdächtige vor Ort vorläufig fest. Anschließend übergaben die Beamten der Polizeiinspektion 23 (Giesing) die Frau an die Mordkommission München.

Die Frau selbst rief bei der Polizei an und meldete, dass ihr Ehemann mit einer Stichverletzung in ihrer gemeinsamen Küche sei. Dort tauchten nicht nur die Sanitäter, sondern auch die Beamten auf, da zusätzlich die Polizeieinsatzzentrale, wegen des geschilderten Sachverhaltes, verständigt wurde.

Der Beziehungsstreit ereignete sich am Dienstagmorgen, den 2. Mai 2017, zwischen einer 57-Jährigen Hausfrau und ihrem 72-jährigen Ehemann in ihrer gemeinsamen Wohnung. Anfangs stritt sich das Ehepaar, nach derzeitigem Ermittlungsstand, nur verbal in der Küche, was später dann in einer körperliche Auseinandersetzung ausartete.

