Streetlife-Festival am Wochenende: alle Verkehrshinweise und Umfahrungen

Am kommenden Samstag und Sonntag findet das Streetlife Festival auf dem Odeonsplatz, der Ludwigstraße und der Leopoldstraße bis zur Höhe Georgenstraße statt. Nördlich davon schließt sich das Straßenfest „Corso Leopold“ an. Deshalb kommt es am Wochenende in der Innenstadt zu Verkehrsumleitungen.

Wir haben hier für sie alle Verkehrshinweise betreffend des Streetlife Festivals am Wochenende aufgelistet:

Fahr- und Parkverbot im Veranstaltungsbereich

Die Ludwig- und Leopoldstraße zwischen Odeonsplatz und Herzogstraße, sowie die Akademiestraße zwischen Ludwig- und Ainmillerstraße sind ab Samstag, 8. September 2018, 11:30 Uhr für den Rad- und Autoverkehr gesperrt und erst wieder ab Montag, 10. September 2018 um ca. 3:00 Uhr befahrbar, nachdem alle Abbau- und Aufräumarbeiten beendet sind.

Halteverbote

Von Samstag dem. 8. September 2018 um 09:00 Uhr bis Montag dem 10. September 2018 um 3:00 Uhr herrscht in verschiedenen Bereichen rings um den Veranstaltungsbereich Halteverbot. Die geänderte Parksituation wird mit Schilder in den jeweiligen Straßen ca. vier Tage vorher angekündigt.

Linienbusverkehr

Die Buslinien 53, 54, 59, 100, 142, 154, sowie die Nachtbusse N40, N41, N43, N44 und N45 fahren während der Veranstaltung Umleitungen. Genaueres steht in den Aushangfahrplänen sowie auf der Webseite der MVG.

Informationen für AnwohnerInnen

Einbahnregelungen in den angrenzenden Straßen sind teilweise aufgehoben oder umgekehrt. Ein Anwohnertelefon für Nachfragen ist eingerichtet und unter der Mobilnummer 0151 / 72 72 00 14 erreichbar. Weitere Informationen findet ihr hier.

Anfahrt

Alle Gäste sind gebeten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, dem Fahrrad oder zu Fuß zum StreetlifeFestival zu kommen. Parkplätze für Autos sind nicht vorhanden!