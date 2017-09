Studie: So wohnen die Münchner

Im den ersten sechs Monaten des Jahres 2017 sind in Bayern fast 50 Prozent mehr Vergewaltigungen angezeigt worden als im (…)

Polizeistatistik: 48 Prozent mehr Vergewaltigungen in Bayern

Berlin – Von den Turbulenzen bei der insolventen Air Berlin ist auch der Flughafen in München betroffen. Die Fluggesellschaft (…)

Verkohlte Frauenleiche am Feringasee in Unterföhring entdeckt

Ein Landschaftsgärtner hat am Montag eine grauenhafte Entdeckung gemacht: Am Feringasee in Unterföhring fand er die verkohlte Leiche (…)