Sumpfkröten finden neues Zuhause im Hellabrunner Mühlendorf

Für die europäischen Schildkröten, die überwiegend in Gewässern und Teichen aufzufinden sind, ist der Dorfteich die ideale Umgebung. Die in Deutschland und Mitteleuropa natürlich vorkommende Art ernährt sich hauptsächlich von tierischer Nahrung, und kann sich zudem gut dem mitteleuropäischen Klima anpassen. Als wechselwarme Art kann sich die Schildkröte zwar nicht selber aufwärmen, aber kann dies durch das natürliche Sonnenlicht. In langen Kälteperioden fallen die Tiere unter Wasser in eine Kältestarre.