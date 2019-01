Taufkirchen: Bewaffneter Raubüberfall auf Lebensmittelgeschäft

Innerhalb von wenigen Tagen sind in München zwei Tankstellen überfallen worden. In beiden Fällen erbeuteten die Täter Bargeld und (…)

Kurz vor Weihnachten hat ein unbekannter Mann in Alling im Landkreis Fürstenfeldbruck eine Bank in der Gilchinger Straße überfallen. (…)

Banküberfall in Alling – Fahndung mit Überwachungskamerabildern

Am Montag ist ein 17-jähriger Schüler in Lochham überfallen und ausgeraubt worden. Die Polizei sucht nach zwei tatverdächtigen jungen (…)

Schüler wird in Gräfelfing überfallen und ausgeraubt

Bewaffneter Raubüberfall in Pfaffenhofen a. d. Glonn – Polizei fahndet nach Täter

Ein bewaffneter Täter erbeutete am Freitagmittag in einer Bankfiliale in Pfaffenhofen a. d. Glonn mehrere tausend Euro und flüchtete (…)