Taxifahrer bremst nach Notfall außer Kontrolle geratenen Wagen ab

Es war ein medizinischer Notfall, doch ein beherzter Taxifahrer hat Schlimmeres verhindert: Der routinierte Fahrer bremste ein außer Kontrolle geratenes Auto in Weitnau (Landkreis Oberallgäu) vorsichtig ab.

Eine 55-Jährige war am Montag offensichtlich aufgrund einer medizinischen Ursache ins Schleudern geraten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ihr Wagen schleuderte am vorausfahrenden Wagen vorbei und stieß gegen das in gleicher Richtung fahrende Taxi. Dessen Fahrer «erkannte die Situation und bremste langsam und kontrolliert das aufgefahrene Fahrzeug mit seinem eigenen Pkw bis zum Stillstand ab, da die Fahrerin nicht mehr reagieren konnte», wie die Beamten schilderten.

Letztlich blieben dadurch alle Beteiligten unverletzt; die Gesundheitsprobleme der 55-Jährigen wurden in einer Klinik abgeklärt. Bereits im Februar hatte das waghalsige Manöver eines damals 41-Jährigen für Aufsehen gesorgt, der auf der Autobahn 9 einen schlingernden Wagen stoppte. Auch dessen Fahrer hatte aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle verloren. Der Fall ging international durch die Medien; daraufhin kündigte Tesla-Chef Elon Musk persönlich an, den entstandenen Schaden am Elektroauto des Helfers zu ersetzen.

