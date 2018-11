Taxifahrer vergewaltigt 17-Jährige – Polizei hofft auf Zeugen

In den frühen Morgenstunden wollte eine 17-jährige Münchnerin mit dem Taxi nach Hause fahren. Der Fahrer stoppte während der Fahrt und vergewaltigte sie.

Am Sonntag, den 11.11.2018 gegen 5.00 Uhr morgens forderte eine 17-jährige Münchnerin am Odeonsplatz via App ein Taxi an. Ein daraufhin zufällig vorbeikommendes Taxi nahm die Jugendliche unter der Angabe zum selben Unternehmen zu gehören mit und stornierte das bereits angeforderte Taxi.

Während der Fahrt begann der Mann die 17-Jährige oberhalb der Bekleidung im Brust- und Intimbereich zu betatschen. Unvermittelt blieb er daraufhin stehen und vergewaltigte sie. Danach setzte er die Fahrt fort, blieb dann aber ein weiteres Mal stehen. Er wiederholte die Körperberührungen, hörte jedoch auf als die 17-jährige Münchnerin in Tränen ausbrach. Er fuhr sie nach Hause und verzichtete auf den Fahrpreis.

Zeugenaufruf:

Der gesuchte Mann soll zwischen 30-40 Jahre alt sein, ist hellhäutig, hat eine schlanke Figur, sprach deutsch mit Akzent und hat einen dunklen Bart. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bitte mit dem Kommissariat 15 des Polizeipräsidiums München unter 089/2910-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung setzen.

Weiterer Fall: Sexuelle Nötigung im Taxi

Am Samstag, den 10.11.2018 ereignete sich gegen 3.40 Uhr ein ähnlicher Vorfall. Eine 22-jährige Münchnerin stieg in der Poccistraße in ein Taxi, um sich nach Hause fahren zu lassen. Die Fahrt verlief erst normal, bis der Fahrer aufdringlich wurde und die Tür verriegelte. Er betatschte sie über der Kleidung im Brust- und Intimbereich. Als er noch zudringlicher wurde, konnte die junge Frau ihn allerdings abwehren. Am Fahrziel bezahlte sie und verließ das Taxi.

Der Mann soll ca. 40 Jahre alt sein, sprach deutsch mit Akzent und trug ein helles Hemd. Auch hier wird gebeten sich bei sachdienlichen Hinweisen mit dem Polizeipräsidium unter oben genannter Nummer oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Ob die beiden Vorfälle in Zusammenhang stehen ist bisher noch nicht bekannt.