Tennis-Weltmeister, Deutschlands Nr. 1 und 2-facher BMW-Open-Sieger – Alexander Zverev kommt auch 2019 nach München

Alexander Hassenstein/BMW Open by FWU

Weltklasse-Spielerfeld und Weltstars zu Gast in München bei den BMW Open by FWU 2019. Titelverteidiger Alexander Zverev und vier weitere Tennisprofis aus den Top 25 der Weltrangliste haben für das Sandplatzturnier in München, vom 27. April bis zum 5. Mai, zugesagt.

Das Spielerfeld der 104. Auflage des mit knapp 600.000 Euro Rekordpreisgeld dotierten Sandplatzturniers präsentiert neben dem amtierenden ATP-Weltmeister und Titelverteidiger Alexander Zverev sowie Rekordchampion Philipp Kohlschreiber weitere zahlreiche internationale Weltklassespieler.

© Foto (MMP)

Neben Zverev als Nummer drei der Welt, schlagen Marco Cecchinato aus Italien, Nr. 16, der Brite Kyle Edmund, Nr. 22, Diego Schwartzman aus Argentinien, Nr. 24, und der Spanier Roberto Bautista Agut, Nr. 25, in München auf.

„Wir freuen uns darauf zahlreiche internationale Topspieler bei den BMW Open by FWU 2019 begrüßen zu können. Dass Alexander Zverev als amtierender ATP-Champion und aktuelle Nummer 3 der Welt seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen will, ist nicht selbstverständlich“, sagt Turnier-veranstalter Michael Mronz von der MMP Event GmbH.



Die BMW Open by FWU 2019 mit zahlreichen Stargästen in München.

© Phillip Kohlschreiber auf dem Center Court der BMW Open in München

Als Publikumsliebling, Rekordfinalist und dreifachem Turnier-Champion ruhen auf Philipp Kohlschreiber große Erwartungen. Drei Mal konnte Kohlschreiber das Turnier gewinnen. Weitere dreimal stand er im Finale. Der Augsburger hat einen ganz besonderen Bezug zu den BMW Open.:

„Ein vierter Sieg wäre schön, daher werde ich alles dafür geben am 5. Mai wieder im Finale zu stehen. Aber das Spielerfeld in München ist immer extrem gut besetzt, so auch dieses Jahr“, sagt Kohlschreiber.

Turnierdirektor Patrik Kühnen traut dem 35-Jährigen viel zu:

„Der Sieg von Philipp gegen Novak Djokovic in Indian Wells hat eindrucksvoll gezeigt, dass mit ihm immer zu rechnen ist, zumal er hier in München sein bestes Tennis abrufen kann.“

Stargast der FWU-Night

Denn neben dem internationalen Weltklasseflair auf den Courts wird abseits der gelben Filzbälle ein weiterer internationaler Topstar für Aufmerksamkeit sorgen. Der irische Popsänger Ronan Keating wird der diesjährige Stargast auf der legendären FWU-Night sein, zu der der Turnier-Presenter regelmäßig einlädt. Knapp 200 Gäste werden in den Genuss kommen, Keating live und in einem exklusivem Ambiente zu sehen. Ronan Keating hat über 21 Millionen Tonträger verkauft und hat sich vom Mitglied der Boygroup Boyzone zum erfolgreichen Solo-Künstler entwickelt.

Wimbledonsieger Michael Stich wird mit dem Iphitos-Award ausgezeichnet



Ein weiteres Highlight der BWM Open ist die jährlich stattfindende Players Night auf der Turnieranlage. Im Rahmen des gesellschaftlich angesehenen Events mit zahlreichen Gästen aus Sport, Showbiz, Wirtschaft und Politik wird in diesem Jahr Wimbledon- und Olympiasieger Michael Stich mit dem Iphitos-Award für seine Lebensleistung und die Verdienste um den Tennissport ausgezeichnet.

„Mit dem MTTC Iphitos verbinde ich zahlreiche tolle Erinnerungen, denn hier begann meine Profikarriere. 25 Jahre nach meinem Sieg bei den BMW Open mit dem Iphitos-Award ausgezeichnet zu werden, empfinde ich als große Freude. Ich freue mich darauf, nach München zu kommen und viele bekannte Gesichter zu treffen“, so Michael Stich, Ehrenmitglied des MTTC Iphitos.

Der Iphitos-Award wird seit mehreren Jahren an Persönlichkeiten aus dem Sport verliehen. 2018 erhielt Alexander Zverev den Preis aus den Händen von Boris Becker, der wiederum ein Jahr zuvor den Award von Fußballlegende Matthias Sammer überreicht bekam.

Offizielle Meldeliste – Main Draw 2019 Ranking-Date: 18.03.2019

Name Nationalität Ranking (Stand 19.03.2019)

Alexander Zverev GER 3

Marco Cecchinato ITA 16

Kyle Edmund GBR 22

Diego Schwartzman ARG 24

Roberto Bautista Agut ESP 25

Guido Pella ARG 32

Marton Fucsovics HUN 36

Philipp Kohlschreiber GER 42

Jan-Lennard Struff GER 45

Radu Albot MDA 46

Andreas Seppi ITA 47

Martin Klizan SVK 48

Matteo Berrettini ITA 52

Ugo Humbert FRA 63

Juan Ignacio Londero ARG 66

Benoit Paire FRA 67

Christian Garin CHI 70

Denis Kudla USA 71

Taro Daniel JPN 7 2

+ 3 Wildcards + 4 Qualifikanten + 2 Special Exempts = 28er Hauptfeld