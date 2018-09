Terminal 2 am Münchner Flughafen teilweise gesperrt: Polizei gibt Entwarnung

Ein Passagier am Flughafen München gelangt unkontrolliert durch die Sicherheitskontrolle. Das ereignete sich just zum Beginn der Sommerferien und legte über Stunden Deutschlands zweitgrößten Airport lahm. Jetzt ist es wohl wieder passiert.



Zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate ist am Flughafen München die Abfertigung im Terminal 2 und des dazugehörigen Satelliten-Terminals gestoppt worden. Wie die Bundespolizei bei Twitter mitteilte, sind am Mittwoch vermutlich mehrere Reisende unkontrolliert in den Sicherheitsbereich des zweitgrößten Airports Deutschlands eingedrungen. Die Folgen waren zunächst nicht abzusehen. Zum Glück wurde aber schnell Entwarnung gegeben.

Entwarnung: Nach Fahndungsmassnahmen konnte die @bpol_by zwei Personen identifizieren und nach einer Überprüfung die Sperrung am @MUC_Airport aufheben. *DM — Bundespolizei Bayern (@bpol_by) 26. September 2018