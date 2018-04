Teurer Fund: Zöllner entdecken 31.900 Euro teure Accessoires

Teurer Fund bei den Zöllnern am Münchner Flughafen: sie fanden Schmuck im Wert von rund 23.300 Euro und vier Taschen im Wert von knapp 8.600 Euro im Reisegepäck von zwei Frauen.

Der erste Fall ereignete sich Mitte März: eine Österreicherin, die mit ihrer Mutter aus Bangkok über Abu Dhabi nach München flog, versuchte – neben artengeschützten Korallenstücken – wertvollen Schmuck am Zoll vorbei zu schmuggeln. Die 19 – jährige Tochter trug die drei neuen Armreife am Arm und erklärte gegenüber dem Zoll, dass es sich hierbei um Geschenke handle, die sie von einem Freund bekommen habe. Den Schmuck hätte sie jedoch beim Zoll anmelden und Abgaben in Höhe von 5.000 Euro entrichten müssen, was sie aber unterlassen hatte.

© Foto: Hauptzollamt München

Der zweite Fall ereignete sich Ende März: Eine 28 – jährige Deutsche reiste aus Hongkong kommend am Flughafen München mit vier neuen Handtaschen namhafter Hersteller ein. Auf Nachfrage der Zöllner gab sie an, dass die Taschen gebraucht seien. Dass diese Angaben aber nicht der Wahrheit entsprachen, war deutlich erkennbar an den fabrikneuen Handtaschen und unbenutztem Zubehör. Der Wert der Accessoires liegt bei knapp 8.600 Euro. Die junge Frau hätte die Waren beim Zoll anmelden müssen und musste vor Ort Abgaben in Höhe von rund 2.000 Euro entrichten.

In beiden Fällen wurden sowohl die Schmuckstücke als auch die Handtaschen sichergestellt und gegen die Damen jeweils ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung eingeleitet.