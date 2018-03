„The Bar at Buena Vista“ – Wir schicken euch in die Münchner Philharmonie

Jetzt mitmachen und gewinnen! münchen.tv und München Event verlosen 5×2 Tickets für die Vorstellung „The Bar at Buena Vista“ in der Münchner Philharmonie.

Die Stars der legendären „Bar at Buena Vista“ sind wieder da und entführen ihr Publikum mit ihrer Show in das stimmungsvolle Havanna der 1940er und 1950er Jahre. Dichte Rauchschwaden handgedrehter Zigarren erfüllen den Raum, die Strahlen der Abendsonne spiegeln sich glutrot in den schweren Rumgläsern, und hübsche Frauen lehnen am Tresen in der Erwartung, zu den prickelnden Klängen der kubanischen Live-Band zum Tanz aufgefordert zu werden – das ist der „Social Club“ des Stadtteils Buena Vista in Havanna.

© Foto: Christian Kleiner

Und genau dorthin führt die Reise, kaum dass die ersten Töne erklingen: Temporeich wechseln die Tänze – von Rumba über Salsa bis hin zum Cha-Cha-Cha – ebenso wie die Stimmungen und erzählen spannende wie gleichermaßen humorvolle Geschichten um Liebe, Eifersucht und Versöhnung. Die Stars des Abends jedoch sind die Musiker selbst: Die „Grandfathers of Cuban Music“ gelten allesamt als lebende Legenden und großartiger Teil der Geschichte, die sie mit unwiderstehlichem Charme präsentieren. Zurück in München: Die Grandfathers of Cuban Music!

Weitere Infos auch unter:

www.muenchenevent.de

Jetzt Tickets gewinnen

Wir verlosen 5×2 Tickets für die neue Show ‚The Bar at Buena Vista für die Vorstellung am Montag, 02.04.2018 Beginn: 19.00 Uhr. Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und mit ein bisschen Glück sind Sie dabei!

Es gelten die Teilnahmebedingungen von münchen.tv. Teilnahmeschluss ist am 26.3.2018