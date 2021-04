Tierisch München: Acht auf einen Streich – Kaninchen Mama Babuschka und ihre Kleinen wünschen sich ein neues Zuhause.

Der Bayern rockt Kaninchenhilfe e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der überwiegend in Bayern, aber auch über die Grenzen hinaus, tätig ist.

Das Herz des Vereins sind eine Gruppe höchst engagierter Kaninchenfreunde, die Kaninchen aus schlechter Haltung übernehmen, oft verwahrlost und krank. Sie werden in Pflegestellen liebevoll betreut und medizinisch versorgt.

Danach werden die Kaninchen in ihr Traumzuhause in artgerechte Haltung vermittelt