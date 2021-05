Tierisch München: Egal ob so klein wie eine Maus oder so groß wie ein Golden Retriever, jedes Tier hat eine liebevolle Familie verdient

Wir stellen Ihnen heute einige Bewohner aus dem Tierschutzverein in Starnberg vor:

Die Mitarbeiter/innen und Ehrenamtlichen geben auch während der Corona-Pandemie alles für Ihre Schützliche.

Haben Sie sich in einen der Bewohner verliebt dann rufen Sie die Tierschützer einfach an.

Denn weitervermittelt wird jederzeit gerne. Lediglich ein Anruf vorab ist erwünscht. Einfach mal vorbei schauen ist in der aktuellen Zeit leider nicht möglich.



Sunny

Rasse: Golden Retriever

Männlich, geimpft und gechipt

zehn Jahre alt und seit Mitte März im Tierheim

ruhig, freundlich und verschmust

Vorgeschichte:

Sunny ist am 24.07.2011 zur Welt gekommen und hat sich direkt bei seinem Besitzer wohl gefühlt. Ganze zehn Jahre war Sunny der Liebling einer Familie. Leider kränkelte der Golden Retriever immer wieder.

Er ist Allergiker und benötigt spezielles Futter, vermutlich war die medizinische Versorgung und die dadurch entstanden Kosten ein Problem. Weshalb Sunny am 16.03.2021 dann im Tierheim in Starnberg gelandet ist.

Charakter:

Sunny ist ein ruhiger, freundlicher und vorallem verschmuster alter Herr. Leider ist er ein Schmerzpatient, er hat einen steifen Ellenbogen und Karpalgelenk am voderen rechten Bein.

Der neue Besitzer sollte Erfahrung in Hundehaltung haben und am besten keine kleinen Kinder. Denn durch Sunny’s Schmerzen mag er keine Bedrängung oder körperliche Einwirkung an diesen Stellen.

Mehrere Mäuse

Rasse: Farbmäuse

die Böckchen sind kastriert

Grüppchenhaltung ist vorgeschrieben

keine Streicheltiere

Vorgeschichte:

Zwölf der mittlerweile 50 Farbmäuse im Starnberger Tierheim, wurden aus einem Münchner Messie-Fall gerettet.

Viele der kleinen Mäuschen waren trächtig, weshalb der Tierpfleger Johannes Strödel jetzt ein paar mehr Nager versorgen muss.

Auch wenn er seine Kleintiere liebt, würde er sie gerne in neue liebevolle Hände vermitteln.

Charakter:

Farbmäuse sind eher nachtaktiv, quirlig und keine Streicheltiere.

Die Nager sind sehr gerne in Gesellschaft, weshalb sie nur in Grüppchen vermittelt werden.

vs/ed