Tierisch München: Exoten aus der Reptilienauffangstation suchen artgerechtes Zuhause

Die Auffangstation für Reptilien in München feiert in diesem Jahr ihr 20. Jubiläum.

Grund genug, wieder einige Bewohner vorzustellen, die dringend ein neues Zuhause suchen.

Königspython

Werden circa 2 Meter lang, 3 Kilogramm schwer und bis zu 30 Jahre alt

Ruhig, für Anfänger geeignet

Benötigt großzügiges Terrarium: mindestens 160m x 160m

Frisst Mäuse und kleine Ratten (Würgeschlange)

Rund 50 Tiere suchen ein Zuhause

In der Reptilienauffangstation leben aktuell rund 50 Königspythons, die ein artgerechtes Zuhause und Halter mit viel Interesse für exotische Tiere suchen. Die Auffangstation für Reptilien in München vermittelt sowohl Jungtiere als auch sehr große adulte Tiere. Die Geschlechter wurden mittels Sondierung festgestellt. Bei dieser großen Anzahl findet bestimmt jeder Liebhaber ein geeignetes Tier.

Diese sehr schönen und ruhigen Riesenschlangen sind hervorragend für die Terrarienhaltung und auch Einsteiger geeignet.

Dennoch muss auf einige Haltungsbesonderheiten hingewiesen werden. Die Tiere brauchen einen geeigneten Lebensraum und mindestens Platz von 160 x 160 Meter. Je größer das Terrarium ist, desto besser. Außerdem fressen die Königspythons Mäuse und kleine Ratten. Künftige Schlangenhalter müssen sich also darauf einstellen, Tiere zu verfüttern.

Griechische Landschildkröte

Kann bis zu 100 Jahre alt werden

Braucht naturnahen Lebensraum: mind. 10m² Gartenfläche

Hält mehrere Monate Winterstarre

Rund 120 Tiere suchen ein Zuhause

In der Reptilienauffangstation leben immer diverse Schildkröten unterschiedlicher Größen, Alters und Geschlechts, die vermittelt werden sollen. Aktuell suchen zum Beispiel rund 120 Griechische Landschildkröten ein Zuhause auf Lebenszeit.

Griechische Landschildkröten brauchen einen naturnahen und artgerechten Lebensraum, damit sie sich richtig entwickeln und wachsen können. Bei guter Haltung können die Tiere bis zu 100 Jahre alt werden. Griechische Landschildkröten mögen es ihrer Herkunft entsprechend mediterran: das heißt, sie brauchen einen Lebensraum von mindestens 10m² im Garten, einen Unterschlupf und einen Sonnenplatz.

In den kalten Monaten ziehen die Tiere dann in den Kühlschrank und halten ihre Winterstarre. Die Schildkröten in der Reptilienauffangstation sind schon wieder zurück aus der Winterpause und nun bereit in ein neues Zuhause zu ziehen.

Die Mitarbeiter der Reptilienauffangstation beraten alle Interessenten gerne und stehen mit Rat und Tat zur Seite.

Mehr Infos über die Voraussetzungen, um ein Tier aufnehmen zu können und die Vermittlung gibt es hier.

ed